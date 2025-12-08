Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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Unilever Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Neutral" belassen. Nach der Abspaltung von Magnum Ice Cream trage das Nahrungsmittelgeschäft insgesamt noch 26 Prozent zum Konzernumsatz und 29 Prozent zum operativen Ergebnis bei, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch anlässlich von Medienberichten. Darin hieß es, Unilever prüfe für diesen Bereich alle Optionen. Die Absatzvolumina der Sparte haben sich laut Nicolai in den vergangenen Jahren recht mau entwickelt. Das Geschäft sei allerdings profitabler gewesen als Beauty & Personal Care. Damit sei der Bereich Food wichtig für die Barmittelzuflüsse./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 55.42
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
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KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
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