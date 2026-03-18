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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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Micron Technology-Aktie legt zu: Halbleiterkonzern übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz

Micron Technology-Aktie legt zu: Halbleiterkonzern übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz

Der Halbleiterkonzern Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.

Micron Technology
366.88 CHF 2.18%
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Micron Technology beendete das zweite Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2026 mit einem EPS von 12,20 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,41 US-Dollar erzielt worden war. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen für den Gewinn: Analysten hatten im Vorfeld einen kräftigen Gewinnsprung auf 9,19 US-Dollar je Aktie vorhergesagt.

Im abgelaufenen Quartal setzte Micron ausserdem 23,86 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten für den NVIDIA-Zulieferer zuvor Umsätze in Höhe von 19,77 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Vorjahreswert lag bei 8,05 Milliarden US-Dollar.

Die Micron Technology-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 464,50 US-Dollar.

Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Micron-Aktie unter Druck: Morgan Stanley sieht NVIDIA wieder als Halbleiter-Top-Pick

Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com

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