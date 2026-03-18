Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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18.03.2026 21:15:00
Micron Technology-Aktie legt zu: Halbleiterkonzern übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz
Der Halbleiterkonzern Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.
Im abgelaufenen Quartal setzte Micron ausserdem 23,86 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten für den NVIDIA-Zulieferer zuvor Umsätze in Höhe von 19,77 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Vorjahreswert lag bei 8,05 Milliarden US-Dollar.
Die Micron Technology-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 464,50 US-Dollar.
Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch
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