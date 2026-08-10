GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in GSK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die GSK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GSK-Anteile bei 13.96 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.166 GSK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 19.61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140.49 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.49 Prozent zugenommen.
Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78.59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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