FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die GSK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GSK-Anteile bei 13.96 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.166 GSK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 19.61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140.49 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.49 Prozent zugenommen.

Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78.59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch