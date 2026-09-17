Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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17.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Givaudan. Das Papier von Givaudan gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 3'238,00 CHF abwärts.
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 3'238,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'923 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'230,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'252,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 257 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 10,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 20,75 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,75 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 117,82 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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