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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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17.09.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Givaudan hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Givaudan-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 3'241,00 CHF.

Givaudan
3290.02 CHF 1.58%
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Die Givaudan-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3'241,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'885 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 3'256,00 CHF. Die Givaudan-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3'229,00 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'252,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'025 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 10,83 Prozent Luft nach oben. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 26,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,75 CHF ausgeschüttet werden.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 117,82 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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