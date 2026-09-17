Börse Zürich in Grün: SMI zum Start in Grün

Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.39 Prozent stärker bei 13’923.01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.583 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.367 Prozent auf 13’919.53 Punkte an der Kurstafel, nach 13’868.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13’889.24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’923.01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0.665 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14’302.39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13’815.24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, notierte der SMI bei 11’998.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.10 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.15 Prozent auf 79.16 CHF), Logitech (+ 1.14 Prozent auf 83.28 CHF), Novartis (+ 0.89 Prozent auf 115.30 CHF), Lonza (+ 0.89 Prozent auf 543.20 CHF) und Swiss Life (+ 0.74 Prozent auf 929.00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-0.73 Prozent auf 54.70 CHF), Roche (-0.58 Prozent auf 360.40 CHF), Givaudan (-0.25 Prozent auf 3’236.00 CHF), Amrize (-0.22 Prozent auf 32.22 CHF) und Partners Group (+ 0.19 Prozent auf 620.60 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 304’358 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 303.309 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.15 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch