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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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17.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagnachmittag fester

Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 3'292,00 CHF.

Givaudan
3290.02 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 3'292,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'948 Punkten steht. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3'292,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'252,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'911 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,11 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 28,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,75 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,82 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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