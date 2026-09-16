SMI 998089 / CH0009980894
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16.09.2026 17:58:17
Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Ende des Mittwochshandels steigen
Der SMI schloss den Mittwochshandel im Plus ab.
Im SMI ging es im SIX-Handel zum Handelsende um 0.43 Prozent aufwärts auf 13’868.66 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.592 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.079 Prozent auf 13’797.98 Punkte an der Kurstafel, nach 13’808.87 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’890.51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’795.86 Einheiten.
SMI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0.272 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 14’390.67 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 16.06.2026, mit 13’761.53 Punkten bewertet. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 12’018.66 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.06 Prozent auf 78.26 CHF), Sika (+ 1.70 Prozent auf 182.80 CHF), Swiss Life (+ 1.05 Prozent auf 922.20 CHF), Givaudan (+ 0.90 Prozent auf 3’244.00 CHF) und Amrize (+ 0.69 Prozent auf 32.29 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-0.90 Prozent auf 619.40 CHF), Swiss Re (-0.50 Prozent auf 139.30 CHF), Kühne + Nagel International (-0.41 Prozent auf 217.30 CHF), Nestlé (-0.30 Prozent auf 77.66 CHF) und UBS (-0.24 Prozent auf 41.76 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6’187’168 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 304.271 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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