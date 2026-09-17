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Index-Performance im Fokus 17.09.2026 09:28:13

Zuversicht in Zürich: SLI zum Start in Grün

Zuversicht in Zürich: SLI zum Start in Grün

Der SLI bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Swiss Re
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Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.52 Prozent höher bei 2’232.04 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.495 Prozent auf 2’231.49 Punkte an der Kurstafel, nach 2’220.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’232.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’228.05 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0.290 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Stand von 2’304.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2’214.14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1’983.08 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Helvetia Baloise (+ 3.37 Prozent auf 221.00 CHF), Sonova (+ 1.64 Prozent auf 236.20 CHF), Galderma (+ 1.49 Prozent auf 156.35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.15 Prozent auf 79.16 CHF) und Logitech (+ 1.14 Prozent auf 83.28 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Alcon (-0.73 Prozent auf 54.70 CHF), Roche (-0.58 Prozent auf 360.40 CHF), Givaudan (-0.25 Prozent auf 3’236.00 CHF), Amrize (-0.22 Prozent auf 32.22 CHF) und Partners Group (+ 0.19 Prozent auf 620.60 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 304’358 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 303.309 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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