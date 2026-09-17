Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
17.09.2026 09:28:13
Zuversicht in Zürich: SLI zum Start in Grün
Der SLI bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.
Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.52 Prozent höher bei 2’232.04 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.495 Prozent auf 2’231.49 Punkte an der Kurstafel, nach 2’220.49 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’232.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’228.05 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0.290 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Stand von 2’304.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2’214.14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1’983.08 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Helvetia Baloise (+ 3.37 Prozent auf 221.00 CHF), Sonova (+ 1.64 Prozent auf 236.20 CHF), Galderma (+ 1.49 Prozent auf 156.35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.15 Prozent auf 79.16 CHF) und Logitech (+ 1.14 Prozent auf 83.28 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Alcon (-0.73 Prozent auf 54.70 CHF), Roche (-0.58 Prozent auf 360.40 CHF), Givaudan (-0.25 Prozent auf 3’236.00 CHF), Amrize (-0.22 Prozent auf 32.22 CHF) und Partners Group (+ 0.19 Prozent auf 620.60 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 304’358 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 303.309 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger greifen bei ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’231.34
|0.49%
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.