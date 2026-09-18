Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit Abschlägen

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3'254,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'934 Punkten steht. Bei 3'250,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'254,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'994 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,39 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 21,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,75 CHF je Givaudan-Aktie.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 117,82 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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