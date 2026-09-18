Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Kursverlusten

Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 3'261,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'937 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'243,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'254,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 12'220 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Mit einem Zuwachs von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit Abgaben von 21,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,75 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 117,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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