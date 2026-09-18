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18.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Nachmittag Verluste

Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 3'254,00 CHF.

Givaudan
3266.90 CHF -0.70%
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Die Givaudan-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 3'254,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'852 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie gab in der Spitze bis auf 3'242,00 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'254,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'085 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 21,14 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,75 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 117,82 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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