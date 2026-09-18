Jefferies & Company Inc.: Hold für Givaudan-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Das aktuelle Geschäft des Aromenherstellers laufe wie jüngst kommuniziert, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach einer Analystenveranstaltung in London. Es gebe keine Hinweise auf sonderlich hohe Lagerbestände der Kunden.

Aktieninformation im Fokus: Die Givaudan-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:48 Uhr bei 3’269.00 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 7.31 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12’427 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 6.8 Prozent. Am 22.01.2027 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Givaudan.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.