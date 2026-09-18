Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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18.09.2026 13:04:44
Jefferies & Company Inc.: Hold für Givaudan-Aktie
Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der Givaudan-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Das aktuelle Geschäft des Aromenherstellers laufe wie jüngst kommuniziert, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach einer Analystenveranstaltung in London. Es gebe keine Hinweise auf sonderlich hohe Lagerbestände der Kunden.
Aktieninformation im Fokus: Die Givaudan-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Kaum Ausschläge verzeichnete die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:48 Uhr bei 3’269.00 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 7.31 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12’427 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 6.8 Prozent. Am 22.01.2027 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Givaudan.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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