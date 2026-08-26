Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe sich im ersten Geschäftsquartal auf den Free Cashflow konzentriert und die operativen Ergebniserwartungen daher verfehlt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem die gestiegenen Verbindlichkeiten hervor./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26.12 €
|
Abst. Kursziel*:
9.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.45%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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