Gerresheimer 24.60 CHF 4.15% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe sich im ersten Geschäftsquartal auf den Free Cashflow konzentriert und die operativen Ergebniserwartungen daher verfehlt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem die gestiegenen Verbindlichkeiten hervor./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.