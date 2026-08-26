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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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27.08.2026 12:06:08

Gerresheimer Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe sich im ersten Geschäftsquartal auf den Free Cashflow konzentriert und die operativen Ergebniserwartungen daher verfehlt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem die gestiegenen Verbindlichkeiten hervor./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
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