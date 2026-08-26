Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum
liege mit 4,4 Prozent deutlich über dem Konsens von 0,3 Prozent, schrieb Christopher Richardson in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) des Herstellers von Spezialverpackungen habe hingegen mit 12,6 Prozent die Konsensschätzung von 16,3 Prozent verfehlt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.44 €
|
Abst. Kursziel*:
1.36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.68%
|
Analyst Name::
Christopher Richardson
|
KGV*:
-
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