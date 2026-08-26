NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum

liege mit 4,4 Prozent deutlich über dem Konsens von 0,3 Prozent, schrieb Christopher Richardson in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) des Herstellers von Spezialverpackungen habe hingegen mit 12,6 Prozent die Konsensschätzung von 16,3 Prozent verfehlt./rob/bek/ag;