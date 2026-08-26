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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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27.08.2026 11:13:44

Gerresheimer Hold

Gerresheimer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum
liege mit 4,4 Prozent deutlich über dem Konsens von 0,3 Prozent, schrieb Christopher Richardson in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) des Herstellers von Spezialverpackungen habe hingegen mit 12,6 Prozent die Konsensschätzung von 16,3 Prozent verfehlt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26.80 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.68%
Analyst Name::
Christopher Richardson 		KGV*:
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