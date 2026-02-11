Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
Gerresheimer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz eines erneuten Rückschlags bei der Aufarbeitung eines Bilanzierungsproblems mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Weg des Spezialverpackungspartners der Pharmaindustrie führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb David Adlington am Mittwoch anlässlich der Bilanzverschiebung. Er sieht nun enorme Unsicherheiten und avisierte zweistellige Kursverluste./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18.29 €
|
Abst. Kursziel*:
151.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
137.36%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|08:42
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
