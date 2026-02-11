Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

16.64
CHF
-7.70
CHF
-31.64 %
09:17:57
SWX
11.02.2026 08:42:10

Gerresheimer Overweight

Gerresheimer
16.29 CHF -34.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz eines erneuten Rückschlags bei der Aufarbeitung eines Bilanzierungsproblems mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Weg des Spezialverpackungspartners der Pharmaindustrie führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb David Adlington am Mittwoch anlässlich der Bilanzverschiebung. Er sieht nun enorme Unsicherheiten und avisierte zweistellige Kursverluste./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.29 € 		Abst. Kursziel*:
151.50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
137.36%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

