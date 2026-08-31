Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
25.66CHF
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12:05:02
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01.09.2026 11:18:20
Gerresheimer Hold
Gerresheimer
25.70 CHF -2.51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialverpackungshersteller befinde sich auf einem langen Weg zurück zur Stabilität, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.46 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.11%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse