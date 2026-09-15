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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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17.09.2026 12:21:44

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe seine Bilanz repariert, mit dem Fokus auf Investitionen in operatives Geschäft und Schuldenabbau, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Nach dem Höhepunkt von 6,4 im Zuge der SABMiller-Übernahme vor zehn Jahren dürfte das Verhältnis zwischen Nettoverbindlichkeiten und operativem Ergebnis Ende 2026 nur noch bei 2,5 liegen. Dividendensteigerungen, mehr Aktienrückkäufe und selektive Übernahmen hätten nun wieder mehr strategischen Reiz./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.42 € 		Abst. Kursziel*:
23.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.99%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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12:21 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
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14.09.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
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