AB InBev 65.46 CHF 0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe seine Bilanz repariert, mit dem Fokus auf Investitionen in operatives Geschäft und Schuldenabbau, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Nach dem Höhepunkt von 6,4 im Zuge der SABMiller-Übernahme vor zehn Jahren dürfte das Verhältnis zwischen Nettoverbindlichkeiten und operativem Ergebnis Ende 2026 nur noch bei 2,5 liegen. Dividendensteigerungen, mehr Aktienrückkäufe und selektive Übernahmen hätten nun wieder mehr strategischen Reiz./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 17:00 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.