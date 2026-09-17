Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’882 0.1%  SPI 19’610 0.3%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’650 0.4%  Euro 0.9473 0.0%  EStoxx50 6’301 0.6%  Gold 4’330 1.6%  Bitcoin 62’985 0.2%  Dollar 0.8252 -0.1%  Öl 103.5 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BoE bestätigt geldpolitischen Kurs: Zinsen bleiben unverändert
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Daimler Truck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
UBS AG verleiht Novartis-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Schweizer Uhrenexporte im August weiter gestiegen - Swatch-Aktie wenig verändert
Suche...
Geldpolitik 17.09.2026 13:10:00

BoE bestätigt geldpolitischen Kurs: Zinsen bleiben unverändert

BoE bestätigt geldpolitischen Kurs: Zinsen bleiben unverändert

Die Bank of England lässt ihren Leitzins wie erwartet bei 3,75 Prozent unverändert, wobei sich drei MPC-Mitglieder für eine Zinserhöhung aussprachen.

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Wie die BoE mitteilte beliess der geldpolitische Ausschuss (MPC) den Reposatz bei 3,75 Prozent. Für unveränderte Zinsen stimmten sechs MPC-Mitglieder, für eine Zinsanhebung drei.

DJG/hab

DOW JONES

Weitere Links:

Franken legt nach Fed-Zinserhöhung ab – das drückt die Währung zu Euro und US-Dollar
US-Notenbank hebt Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte an
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt

Bildquelle: Alex Yeung / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Führungsumbau
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Bilfinger-Aktie bricht massiv ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.