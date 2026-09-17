|Geldpolitik
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17.09.2026 13:10:00
BoE bestätigt geldpolitischen Kurs: Zinsen bleiben unverändert
Die Bank of England lässt ihren Leitzins wie erwartet bei 3,75 Prozent unverändert, wobei sich drei MPC-Mitglieder für eine Zinserhöhung aussprachen.
Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Wie die BoE mitteilte beliess der geldpolitische Ausschuss (MPC) den Reposatz bei 3,75 Prozent. Für unveränderte Zinsen stimmten sechs MPC-Mitglieder, für eine Zinsanhebung drei.
DJG/hab
DOW JONES
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Bildquelle: Alex Yeung / Shutterstock.com
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