Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag

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Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 1,62 Prozent auf 4.332,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.263,50 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 64,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vortag (62,97 US-Dollar).

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.785,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.781,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,22 Prozent.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,61 Prozent auf 1.297,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.305,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 103,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (105,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,23 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (102,43 US-Dollar) geht es um -1,88 Prozent auf 100,50 US-Dollar nach unten.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,75 Prozent auf 4,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,02 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Kaffeepreis um -1,86 Prozent auf 2,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,96 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 4.377,00 Britische Pfund am Vortag auf 4.312,00 Britische Pfund nach unten (--1,49 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Maispreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Maispreis bei 5,34 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 5,34 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf 13,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 13,21 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 2,36 Prozent auf 369,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 360,90 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,69 US-Dollar am Vortag auf 0,69 US-Dollar nach unten (--0,91 Prozent).

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,89 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,10 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,89 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -3,81 Prozent auf 133,41 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 138,69 US-Dollar.

Nach 139,05 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagmittag um -0,25 Prozent auf 138,70 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch