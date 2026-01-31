Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

22.54
CHF
-0.06
CHF
-0.27 %
10:56:09
SWX
02.02.2026 08:59:12

Gerresheimer Buy

Gerresheimer
22.66 CHF -1.98%
22.66 CHF -1.98%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 34,10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.00 € 		Abst. Kursziel*:
36.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.83%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Gerresheimer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:59 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
23.12.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
