Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
22.54CHF
-0.06CHF
-0.27 %
10:56:09
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.02.2026 08:59:12
Gerresheimer Buy
Gerresheimer
22.66 CHF -1.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 34,10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.00 €
|
Abst. Kursziel*:
36.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.83%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|08:59
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|22.56
|-0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:38
|
Barclays Capital
DHL Group Equal Weight
|09:33
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nokia Sell
|09:31
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy
|09:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|09:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|09:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|09:11
|
JP Morgan Chase & Co.
Mercedes-Benz Group Overweight