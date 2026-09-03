Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Für eine optimistischere Einschätzung müsse sich der Spezialverpackungshersteller zunächst nachhaltig stabilisieren, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Die Entwicklung werde vom zyklischen Moulded-Glass-Geschäft gebremst. Es soll aber im Zuge des Umbaus verkauft werden./rob/ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.65%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
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