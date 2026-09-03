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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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03.09.2026 08:00:30

Gerresheimer Hold

Gerresheimer
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Für eine optimistischere Einschätzung müsse sich der Spezialverpackungshersteller zunächst nachhaltig stabilisieren, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Die Entwicklung werde vom zyklischen Moulded-Glass-Geschäft gebremst. Es soll aber im Zuge des Umbaus verkauft werden./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 16:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.08 € 		Abst. Kursziel*:
-14.53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
28.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.65%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
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08:00 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
27.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
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