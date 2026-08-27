Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Donnerstag nach den mit Verzögerung vorgelegten Zahlen. Das operative Ergebnis sei dagegen deutlich schwächer ausgefallen angesichts der Fokussierung auf den Free Cashflow./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.44 €
|
Abst. Kursziel*:
73.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.71%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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