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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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17.09.2026 12:24:10

Fresenius SECo Buy

Fresenius
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56.00 €
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
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12:24 Fresenius Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
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