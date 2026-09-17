Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset./ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.92 €
|
Abst. Kursziel*:
21.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.48%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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16.09.26
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