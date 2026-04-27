Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel von Gerresheimer und das Kursziel von 23 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed vor Anbietern von Fläschchen, Ampullen und Karpulen wie Gerresheimer. Bei letzteren sorgt er sich insgesamt über die Strategie, Ermittlungen der Finanzausicht und Kapitalstruktur wie er am Montagnachmittag schrieb./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Underweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
23.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.70%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
23.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.73%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
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