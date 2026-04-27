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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

21.52
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27.04.2026
SWX
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28.04.2026 07:08:34

Gerresheimer Underweight

Gerresheimer
22.05 CHF 6.80%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel von Gerresheimer und das Kursziel von 23 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed vor Anbietern von Fläschchen, Ampullen und Karpulen wie Gerresheimer. Bei letzteren sorgt er sich insgesamt über die Strategie, Ermittlungen der Finanzausicht und Kapitalstruktur wie er am Montagnachmittag schrieb./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Underweight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
23.96 € 		Abst. Kursziel*:
-20.70%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
23.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.73%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
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07:08 Gerresheimer Underweight Barclays Capital
16.03.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
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16.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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