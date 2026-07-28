Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach dem angekündigten Verkauf zweier Geschäftsbereiche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Veräußerung der US-Tochter Centor sowie des Segments Primary Packaging Plastics an den Finanzinvestor Apex Partners dürfte die Verschuldungssituation des Verpackungsherstellers weitgehend bereinigen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.56 €
|
Abst. Kursziel*:
61.06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.24%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-