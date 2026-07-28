Gerresheimer 26.25 CHF 5.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach dem angekündigten Verkauf zweier Geschäftsbereiche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Veräußerung der US-Tochter Centor sowie des Segments Primary Packaging Plastics an den Finanzinvestor Apex Partners dürfte die Verschuldungssituation des Verpackungsherstellers weitgehend bereinigen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:02 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.