Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienbewertung
|
17.09.2026 13:13:44
Neue Analyse: UBS AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy
Das Fresenius SE-Papier wurde von UBS AG-Analyst Graham Doyle genauer unter die Lupe genommen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset.
Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Fresenius SE-Aktie wies um 12:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 45.93 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21.92 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 84’259 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 6.2 Prozent nach.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
16.09.26
|Barclays Capital: Fresenius SE-Aktie erhält Overweight (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|DAX aktuell: DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX klettert am Mittag (finanzen.ch)