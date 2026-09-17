Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’958 0.7%  SPI 19’722 0.8%  Dow 51’689 0.4%  DAX 25’748 0.8%  Euro 0.9461 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’357 2.2%  Bitcoin 62’954 0.2%  Dollar 0.8238 -0.3%  Öl 103.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 16 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. setzt sich fort: Das müssen Anleger beachten
Boeing-Aktie nach Kursrutsch erneut schwächer: Weitere Verzögerungen bei 777X möglich
Tesla-Aktie dennoch fester: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA
Suche...

Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienbewertung 17.09.2026 13:13:44

Neue Analyse: UBS AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy

Neue Analyse: UBS AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy

Das Fresenius SE-Papier wurde von UBS AG-Analyst Graham Doyle genauer unter die Lupe genommen.

Fresenius
43.39 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Fresenius SE-Aktie wies um 12:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 45.93 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21.92 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 84’259 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 6.2 Prozent nach.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten