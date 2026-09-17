Neue Analyse: UBS AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hielten ihr Geschäft mit klinischer Spezialernährung für besonders unterbewertet, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach Investorengesprächen mit dem Konzernchef. Optimistisch sei man derweil für das Biosimilar-Geschäft mit der Tochter mAbxience als strategisch wichtigstem Asset.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Fresenius SE-Aktie wies um 12:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 45.93 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21.92 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 84’259 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 6.2 Prozent nach.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 08:59 / GMT



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