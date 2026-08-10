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10.08.2026 14:30:04

EQS-News: Fitch Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an

Fresenius
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EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Rating
Fitch Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an

10.08.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Ratingagentur Fitch Ratings hat den Kreditausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv angehoben und das Kreditrating mit BBB- bestätigt.

Fitch Ratings würdigte in seinem Bericht das durch die Strategie #FutureFresenius gestärkte Unternehmensprofil von Fresenius, insbesondere die klare Fokussierung auf das Kerngeschäft – Fresenius Helios und Fresenius Kabi – sowie verbesserte Kreditkennzahlen. Die Einschätzung von Fitch Ratings unterstreicht die Qualität und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsportfolios von Fresenius, das nachhaltiges Wachstum auch in einem volatilen Umfeld unterstützt.

„Der positive Ausblick von Fitch ist eine klare Anerkennung des strukturellen Fortschritts, den wir erzielt haben. #FutureFresenius zeigt messbare Wirkung. Wir haben unser Geschäftsprofil deutlich geschärft und damit auch die Qualität unserer Ergebnisse und Renditen gesteigert. Dank unseres stärkeren Cashflow-Profils konnten wir unsere Verschuldung deutlich senken und unsere Bilanz weiter festigen. Zugleich verschafft uns unsere stärkere finanzielle Aufstellung mehr strategischen Spielraum, um in künftige Wachstumschancen zu investieren, die Versorgung von Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern und langfristigen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen“, sagte Fresenius-Finanzvorständin Sara Hennicken.

Fresenius hat mit den kürzlich veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2026 gezeigt, dass die konsequente Umsetzung der Strategie die operative Dynamik kontinuierlich in Gewinnwachstum umsetzt. Diese Fortschritte hat das Unternehmen erzielt, während es weiter wächst und gezielt in Innovationen investiert.

Fresenius wird von den drei führenden Ratingagenturen S&P (BBB/positiv), Moody's (Baa3/stabil) und Fitch (BBB-/positiv) mit Investment Grade bewertet. Das Unternehmen bekennt sich weiter zu seinem Investment-Grade-Rating und zur Einhaltung des selbst definierten Zielkorridors für den Verschuldungsgrad von 2,5 bis 3,0x Netto-Finanzverbindlichkeiten/ EBITDA1, der Bestandteil des Finanzrahmens zur Kapitalallokation ist.

 

1 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils zu aktuellen durchschnittlichen Wechselkursen; pro forma abgeschlossene Akquisitionen / Desinvestitionen; vor Sondereinflüssen; inklusive Leasingverbindlichkeiten; inklusive Fresenius Medical Care und Vitrea Dividende; Netto-Finanzverbindlichkeiten adjustiert um den Bewertungseffekt der Umtauschanleihe.

Pressekontakt:
Timo Lindemann
Group Communications
Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
M +491511 5515324
timo.lindemann@fresenius.com

# # #
 

Fresenius (XFRA: FRE, OTC: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, klinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas grösster privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.

Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter www.fresenius.com/de

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA
Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852
Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE
Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673
Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Pierluigi Antonelli, Sara Hennicken, Dr. Michael Moser, Dr. Christian Pawlu
Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch


10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-97033
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE0005785604
WKN: 578560
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
EQS News ID: 2380050

 
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