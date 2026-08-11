Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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|Profitable Fresenius SE-Investition?
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11.08.2026 10:02:37
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Fresenius SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fresenius SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 43.80 EUR. Bei einem Fresenius SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 228.311 Fresenius SE-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’710.05 EUR, da sich der Wert einer Fresenius SE-Aktie am 10.08.2026 auf 46.91 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.10 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fresenius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 26.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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