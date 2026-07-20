Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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20.07.2026 09:04:49
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet mit einem guten zweiten Quartal des Medizin- und Gesundheitskonzerns, wie er in einer Einschätzung vom Montag schrieb. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie dürfte Fresenius anheben./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.42 €
|
Abst. Kursziel*:
29.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.23%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
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Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
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|16.06.26
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|Fresenius Buy
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|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
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|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|03.06.26
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|09:04
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
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|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
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|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|26.02.25
|Fresenius Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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