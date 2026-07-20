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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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20.07.2026 09:04:49

Fresenius SECo Buy

Fresenius
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet mit einem guten zweiten Quartal des Medizin- und Gesundheitskonzerns, wie er in einer Einschätzung vom Montag schrieb. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie dürfte Fresenius anheben./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.42 € 		Abst. Kursziel*:
29.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.23%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
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09:04 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Fresenius Buy UBS AG
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