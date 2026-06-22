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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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22.06.2026 09:22:24

Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral

Fresenius Medical Care
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 38 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet für den Bericht zum zweiten Quartal erneut mit einer soliden operativen Ergebnissteigerung des Dialyse-Spezialisten, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. In den USA dürfte das Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) aber mau geblieben sein./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
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