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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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13.03.2026 17:33:02

Hannover Rück Neutral

Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain passte am Freitag sein Bewertungsmodell entsprechend an und erhöhte seine Schätzung für den Jahresgewinn leicht. Der Experte rechnet jetzt mit 2,8 Milliarden Euro, während der Rückversicherer mindestens 2,7 Milliarden Euro anpeilt./rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
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