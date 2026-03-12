Hannover Rück 235.91 CHF 0.85% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain passte am Freitag sein Bewertungsmodell entsprechend an und erhöhte seine Schätzung für den Jahresgewinn leicht. Der Experte rechnet jetzt mit 2,8 Milliarden Euro, während der Rückversicherer mindestens 2,7 Milliarden Euro anpeilt./rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.