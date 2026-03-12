NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber will seine Ausschüttungen künftig am bestehenden Schuldenberg ausrichten. Die sich daraus ergebende, künftige Ausschüttungsquote liege über der aktuellen Markterwartung, schrieb Elodie Rall am Freitag. Insofern wertete die Expertin die Nachricht als weiteren positiven Faktor für die Entwicklung der Aktionärsrenditen./rob/la/mis;