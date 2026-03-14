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So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet

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Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Engagements gewesen.

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VeChain wurde gestern vor 5 Jahren bei 0.030448 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’284.31 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 13.03.2026 23.73 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0.007227 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 76.27 Prozent verkleinert.

Bei 0.006777 USD erreichte VET am 08.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 0.032287 USD.

Redaktion finanzen.net

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