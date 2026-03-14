Internet Computer: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

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Internet Computer war gestern vor 5 Jahren 46.84 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 213.49 ICP-Coins Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2.613 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 557.75 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 94.42 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 23.02.2026 bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net