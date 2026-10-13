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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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15.10.2026 12:32:38

Fraport Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Auch mit Blick auf die Zahlen zum dritten Quartal dürften die Anleger besorgt sein über die steigenden Zinsen, die politische Lage in Frankreich sowie den steigenden Ölpreis und dessen Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen der europäischen Flughafenbetreiber, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Dies bedeute, dass selbst bei Ergebnissen, die den Erwartungen entsprechen, die Aussichten zu ungewiss seien, als dass sich die Sektorwerte zum jetzigen Zeitpunkt erholen könnten./edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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