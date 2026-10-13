Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Auch mit Blick auf die Zahlen zum dritten Quartal dürften die Anleger besorgt sein über die steigenden Zinsen, die politische Lage in Frankreich sowie den steigenden Ölpreis und dessen Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen der europäischen Flughafenbetreiber, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Dies bedeute, dass selbst bei Ergebnissen, die den Erwartungen entsprechen, die Aussichten zu ungewiss seien, als dass sich die Sektorwerte zum jetzigen Zeitpunkt erholen könnten./edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58.30 €
|
Abst. Kursziel*:
38.94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
60.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.00%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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