Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

70.05
CHF
0.25
CHF
0.36 %
02.02.2026
SWX
03.02.2026 07:34:01

Fraport Overweight

Fraport
71.89 CHF -1.81%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Frankfurter hätten die einfachste Anlagestory mit dem größten Kurspotenzial unter Europas Flughäfen, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagnachmittag. Sie sind entsprechend gemeinsam mit Aeroports de Paris seine Favoriten. Der künftige Barmittelzufluss von Fraport werde rege diskutiert. Das Management dürfte mit der Jahresbilanz aber für mehr mittelfristige Klarheit hinsichtlich der Ausgabenpläne sorgen, als es früher der Fall gewesen sei./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
78.05 € 		Abst. Kursziel*:
15.95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
78.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.29%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
07:34 Fraport Overweight Barclays Capital
30.01.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
22.01.26 Fraport Sell UBS AG
mehr Analysen
