Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Frankfurter hätten die einfachste Anlagestory mit dem größten Kurspotenzial unter Europas Flughäfen, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagnachmittag. Sie sind entsprechend gemeinsam mit Aeroports de Paris seine Favoriten. Der künftige Barmittelzufluss von Fraport werde rege diskutiert. Das Management dürfte mit der Jahresbilanz aber für mehr mittelfristige Klarheit hinsichtlich der Ausgabenpläne sorgen, als es früher der Fall gewesen sei./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78.05 €
|
Abst. Kursziel*:
15.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.29%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Analysen zu Fraport AG
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|70.05
|0.36%
