FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
277.73CHF
0.79CHF
0.28 %
12:34:23
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.03.2026 10:55:59
FedEx Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Resultate dürften das langfristige Margenpotenzial im Kerngeschäft (Paketversand) des Logistikkonzerns stärken, schrieb Brandon Oglenski am Montag in seinem Ausblick./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 450.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 351.68
|
Abst. Kursziel*:
27.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 351.63
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.98%
|
Analyst Name::
Brandon Oglenski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
13.03.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Abend nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
13.03.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12.03.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.03.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.02.26
|Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026 (finanzen.net)
|
26.02.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.02.26
|FedEx-Aktie legt zu: Klage auf Rückerstattung von Trump-Zöllen (AWP)
Analysen zu FedEx Corp.
|10:55
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|277.77
|0.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:33
|
UBS AG
Daimler Truck Neutral
|11:20
|
UBS AG
National Grid Sell
|11:02
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight
|10:55
|
Barclays Capital
FedEx Overweight
|10:53
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|10:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vodafone Group Buy
|10:41
|
Barclays Capital
Airbus Overweight