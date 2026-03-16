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16.03.2026 11:46:48

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 330 auf 340 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen zum vierten Quartal hätten nicht nur hinsichtlich der Erwartungen des Managements zur Dauer des Aftermarket-Zyklus überrascht, sondern auch hinsichtlich der offenbar sehr konservativen Bilanzierungspraxis des Herstellers von Triebwerken und Raketenantrieben, schrieb Ian Douglas-Pennant am Samstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2027 und 2028./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
304.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
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