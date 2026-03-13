Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’821 -0.1%  SPI 17’853 -0.2%  Dow 46’558 -0.3%  DAX 23’514 0.3%  Euro 0.9043 0.1%  EStoxx50 5’725 0.2%  Gold 5’017 -0.1%  Bitcoin 57’984 1.0%  Dollar 0.7880 -0.3%  Öl 103.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So bewegen sich Franken, Dollar und Euro: US-Dollar fällt etwas zurück
Offizielles Angebot: UniCredit will Commerzbank-Aktien übernehmen
Angespannte Lage am Ölmarkt: Aktien von Exxon, Shell, BP & Co. im Plus
Suche...
eToro entdecken

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

155.61
CHF
1.12
CHF
0.73 %
12:34:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.03.2026 11:02:23

Air Liquide Overweight

Air Liquide
155.60 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Der Industriegasekonzern entwickle sich zu einem Gewinner im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Alex Sloane am Freitagnachmittag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
195.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
171.50 € 		Abst. Kursziel*:
13.70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
172.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.32%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Air Liquide S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:02 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11.03.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
26.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen