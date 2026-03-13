Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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16.03.2026 11:02:23
Air Liquide Overweight
Air Liquide
155.60 CHF 0.73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Der Industriegasekonzern entwickle sich zu einem Gewinner im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Alex Sloane am Freitagnachmittag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
195.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
171.50 €
|
Abst. Kursziel*:
13.70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
172.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.32%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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