Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’416 -0.5%  SPI 18’530 -0.4%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’294 -0.2%  Euro 0.9313 -0.1%  EStoxx50 6’023 -0.3%  Gold 4’602 -0.3%  Bitcoin 76’676 -0.1%  Dollar 0.8018 -0.2%  Öl 64.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Telekom-Aktie
VW-Aktie verliert: Sparte Everllence gerät wohl ins Blickfeld von Finanzinvestoren
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
Henkel-Aktie in Rot: Klebstoff-Riese schluckt Schweizer Spezialisten ATP
DroneShield-Aktie im Aufwind: Milliardenprogramm und neue Allianz treiben den Kurs
Suche...
Plus500 Depot

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

68.90
CHF
1.80
CHF
2.68 %
10:21:24
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.01.2026 09:05:07

Fraport Hold

Fraport
69.24 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Dezember-Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Verkehrswachstum im Dezember sei stark gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es liege im Jahresfazit damit etwas über der Prognose des Flughafenbetreibers sowie etwas über dem Median der Markterwartungren./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74.25 € 		Abst. Kursziel*:
-3.03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.61%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:05 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
15.01.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen