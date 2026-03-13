Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Das Engagement der spanischen Bank im Privatkunden-Kreditgeschäft sei begrenzt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Freitagabend. Sie hält die Geschäftsziele vor dem Hintergrund der sich wandelnden konjunkturellen Rahmenbedingungen weiterhin für erreichbar./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
12.70 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
9.39 €
Abst. Kursziel*:
35.19%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
9.51 €
Abst. Kursziel aktuell:
33.53%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10:53
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|10:53
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|10:53
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
