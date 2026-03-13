Santander 8.58 CHF -0.33% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Das Engagement der spanischen Bank im Privatkunden-Kreditgeschäft sei begrenzt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Freitagabend. Sie hält die Geschäftsziele vor dem Hintergrund der sich wandelnden konjunkturellen Rahmenbedingungen weiterhin für erreichbar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 21:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.