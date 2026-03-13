Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

8.58
CHF
-0.03
CHF
-0.33 %
12:35:57
BRXC
16.03.2026 10:53:00

Santander Overweight

Santander
8.58 CHF -0.33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Das Engagement der spanischen Bank im Privatkunden-Kreditgeschäft sei begrenzt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Freitagabend. Sie hält die Geschäftsziele vor dem Hintergrund der sich wandelnden konjunkturellen Rahmenbedingungen weiterhin für erreichbar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 21:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12.70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9.39 € 		Abst. Kursziel*:
35.19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
9.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.53%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:53 Santander Overweight Barclays Capital
12.03.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Santander Buy UBS AG
10.03.26 Santander Overweight Barclays Capital
04.03.26 Santander Overweight Barclays Capital
