Fraport plant vorerst mit stabiler Dividende

DOW JONES--Fraport knüpft die Höhe seiner Dividende künftig an die Entwicklung seines Verschuldungsgrades gemessen am operativen Ergebnis. Der Flughafenbetreiber will für das vergangene Geschäftsjahr erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder eine Dividende ausschütten, die sich auf 1,00 Euro pro Aktie belaufen soll, wie er bereits im Dezember mitgeteilt hatte. Auf dieser Höhe soll die Gewinnbeteiligung der Aktionäre vorerst blieben, bis die Nettofinanzschulden des Konzerns unter das Fünffache des EBITDA sinken, teilte Fraport mit. Im Geschäftsjahr 2024 lag dieser Wert bei 6,4.

Sobald ein Konzern-Verschuldungsgrad von unter 5x erreicht wird, sollen rund 60 bis 80 Prozent des auf die Aktionäre der Fraport AG entfallenden Konzern-Ergebnisses als Dividende ausgeschüttet werden.

Vor der Pandemie sah die Dividendenpolitik eine Ausschüttungsquote von rund 40 bis 60 Prozent des Konzerngewinns nach Anteilen Dritter vor. Wegen der Belastungen durch die Pandemie und deren Folgen hatte Fraport für die Geschäftsjahre 2019 bis 2024 keine Dividende ausgeschüttet.

Die neue Dividendenpolitik stehe "unter dem Vorbehalt ausserordentlicher Ereignisse wie Pandemien, Kriegen oder sonstiger extremer Störereignisse, die sich wesentlich auf die Geschäftsentwicklung der Fraport AG und des Fraport-Konzerns auswirken und im Falle ihres Eintritts zu einer erneuten Anpassung der Dividendenstrategie seitens des Vorstands und Aufsichtsrats führen können", hiess es. Sie berücksichtige auch die Ergebnisbelastungen aus den zwischenzeitlichen und anstehenden Terminal-Inbetriebnahme Rechnung.

Der im MDAX notierte Konzern veröffentlicht seine Geschäftszahlen für das Jahr 2025 sowie die Prognose für 2026 am 17. März.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 10:41 ET (14:41 GMT)

