Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
68.70CHF
-1.70CHF
-2.41 %
11.03.2026
SWX
12.03.2026 07:47:05
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Streiks und das Wetter hätten die Passagierzahlen im Februar gebremst, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Mit den Zahlen in dieser Woche dürfte der Flughafenbetreiber einen vorsichtigen Ausblick geben./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
73.85 €
Abst. Kursziel*:
35.41%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
73.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
35.41%
Analyst Name::
Graham Hunt
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse