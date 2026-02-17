Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’734 0.6%  SPI 18’901 0.4%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’847 0.2%  Euro 0.9107 -0.2%  EStoxx50 5’989 0.2%  Gold 4’920 -1.5%  Bitcoin 52’399 -1.3%  Dollar 0.7687 -0.1%  Öl 67.9 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Norwegian Cruise Line-Aktie mit Rückenwind: Aktivist Elliott offenbar an Bord
Aktien von Netflix, Paramount und Warner im Fokus: Verwaltungsrat prüft besseres Gegenangebot im Milliardenpoker
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
Deutsche Bank AG gibt Deutsche Telekom-Aktie Buy
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Suche...
eToro entdecken

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

75.75
CHF
0.90
CHF
1.20 %
10:08:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.02.2026 08:48:41

Fraport Hold

Fraport
76.28 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor den am 17. März erwarteten Jahreszahlen von 69 auf 79,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem soliden Jahresabschluss, der mit den Zielen des Managements übereinstimmen sollte, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seinem Ausblick. 2026 sollte für den Flughafenbetreiber zudem positive Veränderungen bringen. Entscheidend sei, dass das langjährige, kapitalintensive Investitionsprogramm nun abgeschlossen sei. Die Umbauphase sollte nun zu einem positiven freien Cashflow führen und Spielraum für den Schuldenabbau schaffen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
79.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
83.90 € 		Abst. Kursziel*:
-5.24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
83.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.07%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:48 Fraport Hold Warburg Research
16.02.26 Fraport Sell UBS AG
12.02.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Fraport Sell UBS AG
03.02.26 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen