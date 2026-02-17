Fraport 76.28 CHF -1.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor den am 17. März erwarteten Jahreszahlen von 69 auf 79,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem soliden Jahresabschluss, der mit den Zielen des Managements übereinstimmen sollte, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seinem Ausblick. 2026 sollte für den Flughafenbetreiber zudem positive Veränderungen bringen. Entscheidend sei, dass das langjährige, kapitalintensive Investitionsprogramm nun abgeschlossen sei. Die Umbauphase sollte nun zu einem positiven freien Cashflow führen und Spielraum für den Schuldenabbau schaffen./ck/rob/ag;

