Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor den am 17. März erwarteten Jahreszahlen von 69 auf 79,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne mit einem soliden Jahresabschluss, der mit den Zielen des Managements übereinstimmen sollte, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seinem Ausblick. 2026 sollte für den Flughafenbetreiber zudem positive Veränderungen bringen. Entscheidend sei, dass das langjährige, kapitalintensive Investitionsprogramm nun abgeschlossen sei. Die Umbauphase sollte nun zu einem positiven freien Cashflow führen und Spielraum für den Schuldenabbau schaffen./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
79.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
83.90 €
Abst. Kursziel*:
-5.24%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
83.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
-5.07%
Analyst Name::
Christian Cohrs
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
Fraport AG
75.55
0.94%
