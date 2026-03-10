Fraport 68.58 CHF 2.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport vor Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers 2025 und 2026 über den vom Unternehmen veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Graham Hunt in seinem Ausblick am Dienstag. Die Preisdynamik sei in allen Geschäftssegmenten gut./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



