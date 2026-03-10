Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport vor Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers 2025 und 2026 über den vom Unternehmen veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Graham Hunt in seinem Ausblick am Dienstag. Die Preisdynamik sei in allen Geschäftssegmenten gut./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
75.40 €
Abst. Kursziel*:
32.63%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
75.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
32.19%
Analyst Name::
Graham Hunt
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|11:02
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
