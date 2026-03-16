adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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16.03.2026 12:37:44
UBS AG verleiht adidas-Aktie Buy in jüngster Analyse
Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Robert Krankowski, der das adidas-Papier näher betrachtet hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Adidas anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Investoren hätten die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit den neuen mittelfristigen Zielen des Sportartikelkonzerns gestanden, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Er bekräftigte seinen Optimismus, dass die positive Dynamik länger aufrechtzuerhalten sei.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von adidas befand sich um 12:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.5 Prozent auf 138.20 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 58.47 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 154’305 adidas-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 18.2 Prozent abwärts. Am 29.04.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
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