Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’839 0.0%  SPI 17’893 -0.2%  Dow 46’558 -0.3%  DAX 23’447 -0.6%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 5’717 -0.6%  Gold 5’020 -1.4%  Bitcoin 56’342 1.7%  Dollar 0.7957 1.3%  Öl 103.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu
VanEck sieht Rot: Droht Bitcoin 2026 ein langwieriger Krypto-Winter?
Roboter-Revolution: NVIDIA und Texas Instruments bündeln Kräfte für humanoide KI
Swisscom-Aktie: Swisscom, Post und SBB Ziele des Bundesrates 2025 erreicht
Suche...
eToro entdecken
Verkaufsempfehlungen KW 11 16.03.2026 03:59:15

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
    Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen
    Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor

    Bildquelle: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com,Ilkin Zeferli / Shutterstock.com,Inked Pixels / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

    Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

    Diese Themen besprechen wir im Video:
    • Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
    • Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
    • Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
    • Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
    • Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
    • Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
    • Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    13.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
    13.03.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
    13.03.26 SMI schliesst auf Jahrestief
    13.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Vorerst seitwärts?
    12.03.26 Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
    12.03.26 Erdgas im Spannungsfeld: Geopolitische Krisen und Chancen für Anleger
    12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    SMI-Kurs: 12’839.27 13.03.2026 17:30:11
    Long 11’977.56 18.35 SETB4U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Gold, Öl & Co. in KW 11: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Reich durch Day Trading - Geht das wirklich?
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    EUREX/DAX-Futures im Frühhandel mit deutlichen Abgaben
    KI-Chips statt Elektroautos: Tesla-Wal Leo KoGuan setzt hunderte Millionen auf NVIDIA-Aktie
    Daimler Truck-Aktie weiter erholt: Verhaltener Start ins Jahr 2026
    GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
    MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr angefallen
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Nestlé-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral

    Top-Rankings

    KW 11: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 11: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.