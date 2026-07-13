Fraport 65.06 CHF 1.55% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt geht nun für das Gesamtjahr von stagnierendem Passagierwachstum aus anstelle der bislang erwarteten 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ebenfalls um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.