Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt geht nun für das Gesamtjahr von stagnierendem Passagierwachstum aus anstelle der bislang erwarteten 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ebenfalls um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.45 €
|
Abst. Kursziel*:
27.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.76%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
13.07.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Fraport senkt Passagierziele für Frankfurt - Finanzausblick steht (AWP)
|
10.07.26
|XETRA-Handel: mittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schliesst weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer treten mittags Rückzug an (finanzen.ch)
|
07.07.26