Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
71.30 €
|
Abst. Kursziel*:
10.80%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
71.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.41%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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